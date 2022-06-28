  • BIST 2.558,25
  • Altın 976.817
  • Dolar 16.6278
  • Euro 17.6003
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 18 °C
»

Erdoğan müjdeyi duyurdu: Asgari ücret zammı kararı! Memur ve emekli zammı açıklaması

Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Başkan Erdoğan, milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı, memur ve emekli zammıyla ile ilgili son dakika açıklaması yaptı.
Erdoğan müjdeyi duyurdu: Asgari ücret zammı kararı! Memur ve emekli zammı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan, Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı, memur ve emeklilerin zammıyla ilgili müjdeli haberi duyurdu.

Başkan Erdoğan, asgari ücrete zam yapılacağı müjdesini verdi.  Erdoğan, kamu çalışanları ve emeklilere enflasyon farkının verileceğini açıkladı.

'MÜJDELİ BİR HABERİ PAYLAŞMAK İSTİYORUZ'

Başkan Erdoğan açıklamasında, ''Ülkemideki her kesimi enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirmek için  her fırsatı değerlendiriyor, her imkanı harekete geçiriyoruz. Asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Bakanlığımız belli sayıya göre işçi çalıştıran işletmeleri gözeten şekilde bir düzenleme yapacaktır. İnşallah en kısa sürede müjdeli bir haberi paylaşmak istiyoruz. " dedi.

ÇALIŞANIMIZIN VE EMEKLİMİZİN HAYAT PAHALILIĞININ ALTINDA EZİLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Erdoğan sözlerinin devamında "Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir." ifadelerini kullandı.

MEMUR MAAŞLARI KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE HESAPLARDA OLACAK

Başkan Erdoğan ayırca, Temmuz ayı memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödeneceğini açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor28 Haziran 2022 Salı 09:44
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'NATO Zirvesi' için İspanya'ya gidecek28 Haziran 2022 Salı 09:44
  • Baykar, Ukrayna'ya 3 adet Bayraktar TB2 SİHA hibe etti28 Haziran 2022 Salı 09:43
  • Türkiye, Ukrayna'daki yıkıcı savaşın bir an önce durdurulması çağrısında bulundu28 Haziran 2022 Salı 09:42
  • Şanlıurfa'dan ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı28 Haziran 2022 Salı 09:42
  • Düzce'de sağanak taşkınlara neden oldu28 Haziran 2022 Salı 09:41
  • Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışma başlatıldı28 Haziran 2022 Salı 09:41
  • Sakarya'da sağanak taşkınlara neden oldu28 Haziran 2022 Salı 09:40
  • Alaplı Irmağı'nın taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı28 Haziran 2022 Salı 09:39
  • Bolu'da sağanak nedeniyle su taşkınları oluştu28 Haziran 2022 Salı 09:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti