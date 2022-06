Erdoğan müjdeyi duyurdu: Asgari ücret zammı kararı! Memur ve emekli zammı açıklaması

Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Başkan Erdoğan, milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı, memur ve emekli zammıyla ile ilgili son dakika açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan, Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı, memur ve emeklilerin zammıyla ilgili müjdeli haberi duyurdu.

Başkan Erdoğan, asgari ücrete zam yapılacağı müjdesini verdi. Erdoğan, kamu çalışanları ve emeklilere enflasyon farkının verileceğini açıkladı.

'MÜJDELİ BİR HABERİ PAYLAŞMAK İSTİYORUZ'

Başkan Erdoğan açıklamasında, ''Ülkemideki her kesimi enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirmek için her fırsatı değerlendiriyor, her imkanı harekete geçiriyoruz. Asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Bakanlığımız belli sayıya göre işçi çalıştıran işletmeleri gözeten şekilde bir düzenleme yapacaktır. İnşallah en kısa sürede müjdeli bir haberi paylaşmak istiyoruz. " dedi.

ÇALIŞANIMIZIN VE EMEKLİMİZİN HAYAT PAHALILIĞININ ALTINDA EZİLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Erdoğan sözlerinin devamında "Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir." ifadelerini kullandı.

MEMUR MAAŞLARI KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE HESAPLARDA OLACAK

Başkan Erdoğan ayırca, Temmuz ayı memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödeneceğini açıkladı.