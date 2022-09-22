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Erişilebilir Başkent

Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için “Yüzde yüz erişilebilir başkent” sloganıyla “Başkent Mobil Engelli Projesi”ni hayata geçirdi.
Erişilebilir Başkent


Başkentte dezavantajlı grupları sosyal hayata katmak için spordan sanata birçok faaliyetle tanıştıran ABB, insan odaklı projelerine bir yenisini ekledi. Ankaralıların belediyeye erişiminin kolaylaştırılması ve her türlü bilgiye tek bir uygulama üzerinden ulaşabilmesi amacıyla hizmete başlayan Başkent Mobil geliştirildi ve “Başkent Mobil Engelli Projesi” hayata geçirildi. 

ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ 

Proje ile birlikte uygulamaya engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak özellikler eklendi. Engelli bireyler için “Yüzde yüz erişilebilir başkent” sloganıyla hayata geçirilen proje; Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından “Engelsiz Bilişim Belediye Ödülü”ne layık görüldü. Ödüllendirme yapılırken aday gösterilen kurum ya da hizmetin, bilişim ve teknoloji hizmetlerinden yararlanarak engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayatlarına, kamu kurum hizmetlerinden yararlanmalarına ve bilgiye erişimlerine doğrudan katkı sağlaması ile hayata geçmiş olması gibi şartlar arandı. 

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ÖNCEDEN BİLDİRİM YAPILABİLİYOR

Projeyle birlikte, engelli vatandaşların sosyal yaşam içine katılımları ve hayatlarının kolaylaşması sağlanıyor. Hayata geçirilen proje sayesinde; engelli vatandaşlar durakta beklerken yaklaşmakta olan otobüsün şoförüne önceden bildirim gönderebiliyor. Bu sayede; sürücü sıradaki durakta tekerlekli sandalyesiyle otobüsü bekleyen bir vatandaş olduğunu biliyor ve ona göre hazırlık yapıyor.

SESLİ KİTAP KÖŞESİ 

 “Başkent Mobil Engelli Projesi” kapsamında, uygulamaya görme engelli vatandaşların erişimine uygun olarak tasarlanan sesli kitap köşesi de eklendi. Özenle seçilen sesli kitaplara sadece Ankaralılar değil, yurt genelindeki tüm görme engelli bireyler erişim sağlayabiliyor. 

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