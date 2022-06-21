  • BIST 2.577,21
  • Altın 1021.555
  • Dolar 17.3361
  • Euro 18.2403
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 26 °C
»

Ertuğrul Çetin: Her adımda sizinle olacağım

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçe genelindeki liselerde eğitim görerek mezun olan 12’nci sınıf öğrencilerine mezuniyet hediyeleri verdi.  
Ertuğrul Çetin: Her adımda sizinle olacağım

Sosyal belediyecilik anlayışıyla öğrencilerin her zaman yanında olan Pursaklar Belediyesi, Yaşam Merkezi’nde 12’nci sınıftan mezun olan öğrencilere, mezuniyet hediyelerini vermeye başladı.
İlçede yaptığı yatırım ve hizmetlerle geleceğin istikbali gençlere ve çocuklara yönelik eğitim-öğretime büyük değer veren Başkan Ertuğrul Çetin, Pursaklar Yaşam Merkezine gelen gençleri karşılayarak sohbet edip, spor ayakkabılarını hediye etti.

Gençlerimiz değerli

Pursaklar Belediyesi olarak gençlerin her zaman yanlarında olacaklarını belirten Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘12.sınıf öğrencileri, zorunlu eğitiminizi tamamladınız. Mezun olup hediyesini almaya gelen gençlerimizin her biri benim için çok değerli. Yeni hayatınızda başarılara koşmanız için her zaman yanınızda olacağım. Mezuniyet hediyenizi Pursaklar Yaşam Merkezi’ne gelerek alabilirsiniz. Sizlere güveniyor, inanıyor ve hepinizi çok seviyorum. Bundan sonraki hayatlarınızda başarılar diliyorum’’ dedi. 
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bir milli gurur daha21 Haziran 2022 Salı 13:53
  • Ankara’daki Kırşehirlilerden babalar günü etkinliği21 Haziran 2022 Salı 07:00
  • Keçiören Cemevi’nin temelleri törenle atıldı21 Haziran 2022 Salı 06:43
  • Yaz spor okulları başlıyor21 Haziran 2022 Salı 04:52
  • Yaz okulu kayıtları başladı21 Haziran 2022 Salı 03:50
  • ABB’nin sera projesi açıldı21 Haziran 2022 Salı 02:00
  • Etimesgut Belediyesi sokakları asfaltlıyor21 Haziran 2022 Salı 00:55
  • Kınacı ve Babuccu'dan esnafa ziyaret: Hayırlı pazarlar21 Haziran 2022 Salı 00:55
  • Kahramankazan Belediyesi Yaz Spor Okulu açtı21 Haziran 2022 Salı 00:40
  • AŞTİ'de yolculara Babalar Günü sürprizi21 Haziran 2022 Salı 00:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti