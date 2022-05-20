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Estergon Türk Kültür Merkezi’nde Kariyer Tanıtım Günleri gerçekleştirildi

Keçiören Belediyesi tarafından üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik düzenlenen Kariyer Tanıtım Günleri Estergon Türk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Estergon Türk Kültür Merkezi’nde Kariyer Tanıtım Günleri gerçekleştirildi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Milletlerin ve devletlerin geleceği çocukları ve gençleridir. Sevgili gençler! Bir nesil gidiyor diğer bir nesil geliyor. Gün olacak ülkeyi sizler yöneteceksiniz. Siyasetten, bürokrasiye ve özel sektöre kadar her alanda sizler söz sahibi olacaksınız. Ülkemizin sahibi sizlersiniz. Gençlerimizin kendini geleceğe en iyi şekilde hazırlaması lazım. İnanırsanız başarırsınız. Başarmak inanmaktan ve çalışmaktan geçiyor.” dedi. 

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Öğrencilerin üniversite tercihleri ve meslek yaşamlarına ilişkin bir dizi tavsiyelerde de bulunan Altınok, “Ülkemizde birçok üniversite ve fakülte var. Devletimizin de farklı sektörlerde iş gücüne ihtiyacı var. Geleceğin mesleklerini, geleceğin sektörlerini iyi takip etmelisiniz. Sevdiğiniz ve istediğiniz alanda başarılı olursunuz. Bir de keşfedilmemiş yetenekler vardır. Sizi alırlar, mülakat yaparlar ve bir de bakarsınız ki hiç farkında olmadığınız bir yeteneğiniz varmış. Bu anlamda da girişimci olmalısınız. Ülkelere baktığımızda kamuda en çok istihdam sağlayan ülkelerin başında geliyoruz. Bu, başka bir ülkede yok. 20 yıl öncekine göre farklı bir dünyadayız. Alanınızı seçerken, gerek kamuda gerek özel sektörde gelişen alanları takip edin ve seçimlerinizi ona göre yapın.” dedi.

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