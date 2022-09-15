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Estergon’da Türk El Sanatları Atölyesi

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Estergon Türk Kültür Merkezi’ne kurulan Geleneksel Türk El Sanatları Atölyesi’nin açılışı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katılımıyla yapıldı.
Estergon’da Türk El Sanatları Atölyesi

Açılış töreninde katılımcılara hitaben konuşan Altınok, “Bugün Estergon Türk kültür Merkezi’mizde önemli bir hizmete daha imza attık. Milletlerin büyüklüğü sanat ve kültürüyle ölçülür. Biz Türk tarihinin 4500 yıllık olduğunu dile getiriyorduk. Onları temizleyerek Osmanlı, Selçuklu ve Türk mimarisini harmanladığımız kale inşa ettik. İçini de kültür ve sanatımızla dolduruyoruz. Kimliğimizi burada yaşatmaya devam ediyoruz.” dedi.

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ESERLER SERGİLENDİ 

Kıbrıs Türk Cumhuriyetlerine özgü geleneksel eserlerinin de sergilendiği Estergon Türk Kültür Merkezi’nde; gubari, minyatür, tezhip ve çini, ebru, tuğra ve hat, Türk el dokumacılığı ve el nakışsı, deri işleme atölyeleri ve Keçikoop Satış Ofisi’nin açılışı yapıldı. 

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