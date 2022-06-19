Eti Caddesi’nde asfalt çalışmaları tamamlandı

2022 Yılı Asfalt Sezonu’nu açan Polatlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri şehrin en uzun ve işlek caddelerinden biri olan Eti Caddesi’nde yürüttüğü asfaltlama ve kaldırım yenileme çalışmalarını tamamladı.

ASKİ tarafından su, kanalizasyon hatlarının değiştirilmesi ve abonelik işlemleri amacıyla kazı işlemleri tamamlanan Necatibey Caddesi, Selçuk Caddesi ve Pazar Sokak’ta yol ve kaldırım yapım çalışmalarını hızla noktalayan Polatlı Belediyesi Ekipleri; Eti Caddesi üzerinde bulunan tüm kaldırımları baştan sona yenileyerek, dün itibariyle yolları sıcak asfaltla buluşturdu.

SABAHIN İLK IŞIKLARINA KADAR SÜRDÜ

Tamamen yenilenerek Polatlı’ya yakışır modern bir görünüme kavuşturulan tüm kaldırımlar üzerinde görme engelli vatandaşların kullanımına uygun yürüyüş noktaları oluşturuldu. Esnafın ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına 7/24 hızla sürdürülen kaldırım yenileme işlemlerinin ardından Eti Caddesi gün boyu süren hummalı çalışmalarla sıcak asfaltla buluşturuldu. Necatibey ve Selçuk Caddesi bağlantıları tamamlanarak; yol trafik, işaret ve kavşak çizgileri uygulaması yapılan Eti Caddesi Polatlı’ya yakışır bir hale getirildi. Polatlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri tarafından yürütülen 2022 Yılı Asfalt Sezonu çalışmaları önümüzdeki günlerde Fatih Mahallesi Dede Efendi Caddesi’nde sürecek.

HAYIRLI OLSUN

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Yolunuz hep açık olsun parolasıyla ASKİ tarafından kazı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarımızı sıcak asfaltla buluşturmaya, kaldırımlarımızı yenilemeye devam ediyoruz. Necatibey ve Selçuk Caddelerimizin ardından Eti Caddemizde hızla sürdürdüğümüz çalışmaları dün itibariyle noktaladık. Kaldırımları baştan sona yenileyerek şehrimize yakışır modern bir görünüme kavuşturduk. Eti Caddesi’nin tümünü sıcak asfaltla buluşturduk. Ekiplerimiz hava şartları imkan verdiği sürece sorumluluk alanlarımızda gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürecek. Yapımını tamamladığımız yolların ve kaldırımların şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.