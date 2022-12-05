Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel zincir marketlerin yeni şube açmalarına izin vermediklerini söyledi

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, 2021 yılında aldıkları kararla ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerin yeni şube açmalarına izin vermediklerini söyledi.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, 2021 yılında aldıkları kararla ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerin yeni şube açmalarına izin vermediklerini söyledi. Esnafa yaptıkları ziyaretlerde zincir marketlerin haksız rekabete yol açtığı yönünde yoğun şikâyet aldıklarını hatırlatan Demirel, “Zincir marketler yalnız ana güzergâhlarda değil, mahalle bakkallarımızın, küçük esnafımızın faaliyet alanındaki noktalara da yeni şube açıyorlar. Bu durum esnafımızı ciddi sıkıntıya sokuyor, haksız rekabete yol açıyor” diye konuştu.

ARTARAK SÜRÜYOR

Demirel, fahiş fiyat uygulayan zincir market ve diğer marketlere yönelik zabıta denetimlerinin artarak sürdüğünü de kaydetti.

