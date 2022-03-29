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Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'den ramazan mesajı

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Ramazan'ın tüm Türk İslam Alemi'ne hayırlar getirmesini temenni ederek, belediye olarak bu ayda sosyal destekleri artırarak devam ettireceklerini söyledi.
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'den ramazan mesajı

Demirel pandemi nedeniyle 2 yıldır kurulamayan iftar çadırını bu yıl kurduklarını ifade ederek "Belediyemizin yanında kurduğumuz iftar çadırımızda her gün 2500 kişiye iftar yemeği veriyoruz. İftar soframıza davetlisiniz" dedi.
Demirel yapılan sosyal yardımlara ilişkin açıklamalarını şöyle sürdürdü: 

dsc02450.jpgAŞEVİNDEN HERGÜN SICAK YEMEK
Aşevinden her gün 2 bin ihtiyaç sahibine sefer taslarıyla sıcak yemek ulaştırılıyor. Yemekler yaşlı, hasta, engelli ve kimsesizlerin evlerine kadar ulaştırılıyor. 7 dağıtım noktasında da ihtiyaç sahiplerine sunuluyor. Bu hizmet 4 mevsim 365 gün aralıksız sürüyor.

ETİ-KART'LA ALIŞVERİŞ İMKANI 
5 bin ihtiyaç sahibi, belediyemiz tarafından kendilerine verilen Eti-Kart'la istediği marketten gıda alışverişini yapabiliyor.

GIDA VE GİYİM YARDIMLARI
 Bir ailenin 1 aylık gıda ihtiyacını karşılayacak ürünlerin olduğu gıda paketleri veriliyor. Gıda yardımları aileleri rencide etmeden evlerine kadar teslim ediliyor. Çölyak hastalarına da glutensiz gıda desteği sağlanıyor.

GİYİM YARDIMI
 İhtiyaç sahibi çocuklar, Şefkateli Çarşısı'na gelerek mağazadan alışveriş yapar gibi istediğini alabiliyor.

EVDE BAKIM HİZMETİ
Evde bakım hizmetiyle yaşlı ve yatalak hastaların banyo ve diğer kişisel bakımları yapılıyor.

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HABER VERİN ÇAĞRISI
Demirel, muhtarlara, sivil toplum kuruluşlarına ve duyarlı vatandaşlara da çağrıda bulundu: " "Mahallenizde, sokağınızda, yaşadığınız sitede, apartmanda bizim bilmediğimiz ve takip edemediğimiz kimsesiz, ihtiyaç sahibi, yardıma muhtaç yaşlı, hasta, engelli vatandaşımız varsa lütfen bize bildiriniz. Yatağa aç giren her bir vatandaşımızın vebali hepimizin üzerinedir”.

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