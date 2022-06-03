Etimesgut Belediyesi, 24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali'ne hazırlanıyor

10 gün boyunca Türk dünyası ve Anadolu kültür ve sanatlarıyla Etimesgut'ta boy gösterecek. Büyük festival için hazırlıklar devam ediyor. Bu yılki festivalde Türk Cumhuriyet ve toplulukları, hemşehri dernek vakıflarının yer aldığı 30 katılımcı yer alacak. Türk Beyleri Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek festivalin katılımcıları stant ve program yapacağı günleri kura ile belirlediler.
NEREDE KALMIŞTIK?
Program konuşan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, festivale pandemi nedeniyle 2 yıl ara vermek zorunda kaldıklarını belirterek, "Festivalimizi özledik. Kaldığımız yerden daha güçlü daha coşkulu daha heyecanlı bir şekilde festivalimize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
BİZİM OLANA SAHİP ÇIKIYORUZ
Festivalin Büyük Türk dünyası ve Anadolu'yu kültür ve sanatlarıyla buluşturduğunu ifade eden Demirel, "Bu festival bu toy, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize katkı sağlamaktadır. Bu festivalle kültürümüze, sanatımıza, bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkıyoruz. Eğer biz sahip çıkmazsak, geçmişimizi örfümüzü adetimizi unutursak birileri bizim çocuklarımıza gençlerimize bizim olmayanı dikte etmeye çalışır. Bizimmiş gibi sunar. Bu yönüyle ilkini 1999 yılında gerçekleştirdiğimiz festivalimizi çok önemsiyorum. Hazırlıklarımızı süratle tamamlıyoruz. İnşallah 26 Ağustos'da da 24. festivalimize başlayacağız. Festivalimizde kültür ve sanatlarımızın yanı sıra ülkemizin yetiştirdiği sanatçılarımız da konserler verecekler" dedi.
FESTİVALE KİMLER KATILIYOR?
Azerbaycan Büyükelçiliği
Kazakistan Büyükelçiliği
Kırgızistan Büyükelçiliği
Özbekistan Büyükelçiliği
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçiliği
TÜRKSOY (Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı)
BİSAV (Balkan Göçmenleri İktis.Araştırma ve Sos. Yard. Vakfı)
Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği
Türkmeneli Vakfı Başkanlığı
Kırım Tatarları Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Ankara Etimesgutlu’lar Derneği
Başkent Samsunlular Derneği
Ankara Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği
Erzurum iktisadi sosyal araştırma vakfı (ESAV)
Etimesgut Gümüşhaneliler Derneği
Etimesgutlu Çankırılılar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Yaren ve Kültür Derneği
Etimesgutta Oturan Çorumlular Kültür ve Dayanışma Derneği
Başkent Tokatlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği
Gaziantepliler Yardımlaşma ve Gaziantep Kültür Tanıtım Derneği
Kars Ardahan Iğdır Kültür ve Dayanışma Derneği
Kırıkkale İli ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği
Kırşehirli Dernekler Federasyonu
Etimesgut Konyalılar Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği
Adanalılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği
Niğde İli ve İlçeleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği
Yozgatlılar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneği
Kahramanmaraş ve İlçeleri Kültür Derneği
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