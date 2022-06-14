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Etimesgut Belediyesi Ampute Futbol Takımı, Başkan Demirel'i ziyaret etti

Sezonu Şampiyonlar Ligi ve Süper lig Şampiyonluğuyla tamamlayan Etimesgut Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın futbolcu, yönetim ve teknik ekibi Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'i ziyaret etti.
Etimesgut Belediyesi Ampute Futbol Takımı, Başkan Demirel'i ziyaret etti

Sezonu Şampiyonlar Ligi ve Süper lig Şampiyonluğuyla tamamlayan Etimesgut Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın futbolcu, yönetim ve teknik ekibi Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'i ziyaret etti. Futbolcular çifte kupayı Demirel'e takdim ederek kendilerin verdiği destek için teşekkürlerini sundular.

Başkan Demirel de bir sezonda iki büyük kupa kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak "Avrupa ve Süper Lig Şampiyonu Ampute Futbol Takımı'mızı bir kez daha tebrik ediyorum. Tarihi başarının mimarları futbolcularımızı, teknik ekip ve kulüp yöneticilerimizi kutluyorum. İnşallah birlikte daha nice başarılara imza atmaya devam edeceğiz" dedi. 

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