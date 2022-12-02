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Etimesgut Belediyesi cadde ve sokakların asfalt çalışmalarında belirlediği hedefi aştı

Etimesgut Belediyesi, görev sorumluluk alanındaki cadde ve sokakların asfalt çalışmalarında belirlediği hedefi aştı.
Etimesgut Belediyesi cadde ve sokakların asfalt çalışmalarında belirlediği hedefi aştı

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, “Hedefimiz 100'dü. Merkez mahallerimizde başlattığımız 1. etap yol yenileme çalışmaları kapsamında 178 sokak ve caddemizin asfaltını tamamladık. 2. etap çalışmaları kapsamında kalan yollarımızın asfaltını süratle tamamlayacağız. Alsancak, 30 Ağustos, Kazım Karabekir, Süvari, Piyade, İstasyon ve Topçu Mahallelerimizin ilk etap asfalt çalışmalarını gece gündüz çalışarak bitiriyoruz” dedi.

HAVALARIN ISINMASIYLA DEVAM EDECEK

Kış öncesi asfaltlamaların aralıksız devam edeceğini ifade eden Demirel, “Havaların ısınmasıyla birlikte de yeni asfalt sezonunda kaldığımız yerden ilçemizin birçok noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz”  şeklinde konuştu.

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