Etimesgut Belediyesi ‘çocuklar üşümesin’ diye 5 bin ihtiyaç sahibi çocuğa kıyafet desteği sağlıyor

Etimesgut Belediyesi, ‘çocuklar üşümesin’ diye kış öncesi Şefkateli Çarşı’nda 5 bin ihtiyaç sahibi çocuğa mont, bot, eşofman takımı, atkı, bere eldiven desteği sağlıyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen aileler, belirlenen program dahilinde Şefkateli Çarşısı’na gelerek yardımlarını alıyorlar. Aileler, çarşıdan çocuklarını istediklerini beğenerek deneyerek giydiriyorlar. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel Şefkateli Çarşısı’na gelerek yardımları inceledi, ailelerle sohbet etti.

KARMAŞA YOK NAZİK VE HASSAS DAVRANIYORUZ

Demirel çalışmalara ilişkin şunları kaydetti: “Belediye olarak 4 mevsim ihtiyaç sahiplerimizin yanındayız. Kış öncesi de çocuklarımızın kışlık ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Şefkateli Çarşısı'na randevu sistemiyle davet edilen vatandaşlarımız, dilediklerini üzerlerine deneyerek ve beğenerek mağazadan alışveriş yapar gibi alıyorlar. Giyim yardımından Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü'ne başvuru yapan ve belediye görevlilerince yapılan araştırma sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelerimiz yararlanabiliyor”

