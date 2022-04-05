  • BIST 2.326,29
  • Altın 910.765
  • Dolar 14.7211
  • Euro 16.0405
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 17 °C
»

Etimesgut Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası ramazan pidesini bu yıl 3.75 kuruştan satışa çıkardı

Etimesgut Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası 350 gramlık geleneksek susamlı ramazan pidesini bu yıl 3.75 kuruştan satışa çıkardı. 
Etimesgut Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası ramazan pidesini bu yıl 3.75 kuruştan satışa çıkardı

Piyasadaki pidelerden gramajı daha yüksek olan pideler piyasa fiyatının yaklaşık 2 TL altına satılıyor. Halk Ekmek fabrikası Ramazan ayı boyunca pidenin yanı sıra ekmek üretimini de sürdürecek. 250 gram halk ekmek 2 TL'den satılmaya devam edecek.

pide1.jpg

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, vatandaşın iftar sofralarına ramazan pidesini en ucuza sunduklarını belirterek, "Piyasada 275 gram ramazan pidesi 5 TL'den satılırken; Halk Ekmek Fabrikamızda ürettiğimiz 350 gramlık pideleri 3 Lira 75 kuruştan hemşehrilerimizin sofralarına sunuyoruz. Hemşehrilerimiz hijyenik ortamda, el değmeden üretilen sağlıklı besleyici ve ekonomik ekmek ve pidelerimizi afiyetle tüketebilirler" dedi.

Etimesgut Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası günlük 15 bin pide üretimi yaparken talebe göre bu sayının artırılabileceği ifade ediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cansuyu, Kamerunlu muhtaçların yardımına koştu06 Nisan 2022 Çarşamba 00:21
  • Alzheimer hastaları için sosyal yaşam merkezi hizmete açıldı06 Nisan 2022 Çarşamba 00:20
  • Başkan Turgut Altınok Kalaba Spor Tesisini ziyaret etti06 Nisan 2022 Çarşamba 00:19
  • Tarla sürerken raya çıkarılan traktöre tren çarptı05 Nisan 2022 Salı 15:24
  • Bilek egzersizi sırasında fark edilen engelli sporcu, milli formayı hedefliyor05 Nisan 2022 Salı 12:14
  • Ankara'da uyuşturucu çetesine operasyon: 9 gözaltı05 Nisan 2022 Salı 11:41
  • Kapıcılar Kralı'nın çocuklarının bitmeyen miras davası05 Nisan 2022 Salı 11:35
  • Gölbaşı'nda ata tohumları toprakla buluştu05 Nisan 2022 Salı 04:20
  • Yenimahalle Zabıta ekipleri fırınları denetledi05 Nisan 2022 Salı 03:22
  • Ramazan ayı Sincan meydanında coşkuyla yaşanıyor05 Nisan 2022 Salı 00:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti