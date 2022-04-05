Etimesgut Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası ramazan pidesini bu yıl 3.75 kuruştan satışa çıkardı

Etimesgut Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası 350 gramlık geleneksek susamlı ramazan pidesini bu yıl 3.75 kuruştan satışa çıkardı.

Piyasadaki pidelerden gramajı daha yüksek olan pideler piyasa fiyatının yaklaşık 2 TL altına satılıyor. Halk Ekmek fabrikası Ramazan ayı boyunca pidenin yanı sıra ekmek üretimini de sürdürecek. 250 gram halk ekmek 2 TL'den satılmaya devam edecek.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, vatandaşın iftar sofralarına ramazan pidesini en ucuza sunduklarını belirterek, "Piyasada 275 gram ramazan pidesi 5 TL'den satılırken; Halk Ekmek Fabrikamızda ürettiğimiz 350 gramlık pideleri 3 Lira 75 kuruştan hemşehrilerimizin sofralarına sunuyoruz. Hemşehrilerimiz hijyenik ortamda, el değmeden üretilen sağlıklı besleyici ve ekonomik ekmek ve pidelerimizi afiyetle tüketebilirler" dedi.

Etimesgut Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası günlük 15 bin pide üretimi yaparken talebe göre bu sayının artırılabileceği ifade ediliyor.