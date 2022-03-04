Etimesgut Belediyesi hayvan barınağına tam not

Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri Etimesgut Belediyesi hayvan barınağını ziyaret etti.

Gençlik Meclisi Başkanı Erhan Göksu ve diğer gençlik meclisi üyeleri barınakta çalışmaları yerinde incelediler, yetkililerden bilgi aldılar. Gençler, hayvanlara sevgi ve şefkatle yaklaştılar, onlara yakın ilgi gösterdiler.

Erhan Göksu, çocukların ve gençlerin hayvan sevgisiyle yetişmesinin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Hem gençlerimizin sevgi ve şefkat duygularını pekiştirmek hem de belediyemizin hayvan barınağındaki hizmetlerini yerinde görmek için bu ziyareti gerçekleştirdik. Gerçekten barınakta hayvanlara çok iyi bakılıyor. Belediye Başkanımız Sayın Enver Demirel her konuda olduğu gibi hayvan sağlığı konusunda da çok önemli projelere imza atmı. Tüm gençlerimiz adına kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

NELER YAPILIYOR?

2013 yılından bu yana sokak hayvanlarına hizmet veren Etimesgut Belediyesi ilçedeki sokak hayvanlarının yiyecek temini, barınması, tedavi ve aşılanmaları noktasında büyük çaba sarf ediyor. 200 hayvan kapasitesine sahip barınakta 20 açık ve 20 kapalı toplam 40 bölme, 1 müşahede ve 3 karantina odası bulunuyor. Barınakta ayrıca hayvanların konforu için özel bir kepenk sistemi de bulunuyor.