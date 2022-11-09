Etimesgut Belediyesi, ilçeye 7 havuz kazandırdı

Etimesgut Belediyesi, ilçeye 7 havuz kazandırarak vatandaşların deniz ve yüzme özlemini gideriyor. Engellilere yönelik hidroterapi havuzu da bulanan Etimesgut Belediyesi havuz sayısı bakımından Ankara'da ilk sırada yer alıyor.

Havuzlardan yüzme öğrenenlerin sayısı yılda 10 bine ulaşırken, tesisleri kullananlar da 30 bini aşıyor. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, ilçeye kazandırdıkları yaşam merkezleri bünyesinde yarı olimpik kapalı yüzme havuzlarının da hizmet verdiğini ifade etti.

4 MEVSİM YÜZME İMKANI

Demirel, “Hemşehrilerimizin her alan taleplerini karşılamak ve yaşam kalitelerini daha da yukarılara çıkarmak için çalışıyoruz. Bağlıca Devlet Bahçeli Tesisleri, Güzelkent Aile Yaşam Merkezi, Ahielvan Aile Yaşam Merkezi, Göktürk Aile Yaşam Merkezi, Merkez Spor Tesisleri, Engelsiz Yaşam Merkezimizin yanı sıra Belediyespor Kulübü bünyesindeki havuzlarımızla hizmet veriyoruz. Havuzlarımızla 4 mevsim yüzme imkanı sunuyoruz” dedi.

KURSLAR DÜZENLENİYOR

Etimesgut Belediyesi'ne ait 5 kapalı yüzme havuzunda çocuk ve yetişkine yüzme eğitimi veriliyor. Profesyonel yüzme eğitmenleri tarafından verilen 12 haftalık yüzme kursunu tamamlayanlar sertifikalarını alıyor. Tesislerdeki havuzlar 7'den 77'ye herkese 4 mevsim yüzme keyfi sunuyor. Özellikle hafta sonları havuzlar çocuklarla dolup taşıyor.

