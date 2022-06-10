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Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyesi gençler Eğriova Yaylası’na çıktı

Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyesi gençler Doğa Korumanın Önemi ve Çevre Eğitimi” etkinliği kapsamında Eğriova Yaylası’na çıktı.
Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyesi gençler Eğriova Yaylası’na çıktı

Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyesi gençler Doğa Korumanın Önemi ve Çevre Eğitimi” etkinliği kapsamında Eğriova Yaylası’na çıktılar, bol oksijen alarak, yürüyüş yaptılar. Etkinlik Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Somuncu rehberliğinde gerçekleşti.

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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇEVRE ELE ALINDI
Somuncu, gençlerle birlikte doğayı gezerek gençlere doğanın ve doğal kaynakların neden korunması gerektiği, küresel iklim değişikliği ve çevre konularını anlattı.
Atmosferdeki karbondioksit emisyon oranının yüzde 5 olduğunu belirten Somuncu, "Yeni yapılan bir çalışmaya göre, bu oran yüzde 8'e çıkmış durumda. Yakın bir gelecekte de eğer yeterli önlemler alınmaz ise küresel ölçekte, bunun yüzde 12'ye kadar gideceği öngörülüyor" dedi.

HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRAN TEKNOLOJİNİN BEDELİNİ ÖDEMEYE BAŞLADIK
Gençlere "Gelişen teknoloji hayatımızı kolaylaştırıyor ama bunun bedelini ödemeye başladık" diyen Somuncu, "Sonsuz gibi görünen ancak sınırlı olduğu bilinen doğal kaynakların kullanımı ve tüketimi de bu nüfus artışına paralel olarak artış göstermektedir. Bunun yanında gelişen bilim ve teknolojinin getirdiği yeni olanaklar yaşamımızı kolaylaştırmakta, insanlığa daha konforlu bir yaşam biçimi sunmaktadır. Ancak bütün bunların bir bedeli olmalıdır ve bu bedel ödenmeye başlanmıştır” ifadelerini kullandı. 

ÇEVRE KİRLİLİĞİ KÜRESEL BOYUTA ULAŞTI
Genel olarak çevre kirliliği ya da çevre bozulması olarak adlandırılan olumsuzluklar, yerel, bölgesel hatta ülkesel sınırları aşmış, artık küresel boyutlara ulaşmıştır. Başta küresel ısınma ve küresel iklim değişikliği olmak üzere diğer olumsuzluklar küresel ekosistemi tehdit eder hale gelmiştir. Bu bakımdan çevrenin korunması, mevcut sorunlara çözüm bulunması büyük önem taşımaktadır. Bu konuda tüm insanlığa görev düşmektedir ancak bilim insanlarının çabaları ve bilimsel çalışmalar daha fazla önem taşımaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

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