Etimesgut Belediyesi Merkez Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi 7 yıldır merkez mahallelere hizmet veriyor

Etimesgut Belediyesi Merkez Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi merkez mahallelerde oturan vatandaşların yaşam kalitesini artıran birçok donatıyı barındırıyor.

Alparslan Türkeş Parkı içindeki yaşam merkezinde, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, modern spor merkezi, hamam, sauna ve güzellik merkezi yer alıyor. İstasyon Mahallesi'nde hizmet veren tesis, 2015'te sil baştan yenilendi, revize edildi, daha modern, daha kullanışlı bir yapıya kavuşturuldu.

Tesis, yenilenen yüzüyle 7 yıldır merkez mahallelere hizmet veriyor. Merkezde yer alan kuaför ve güzellik merkezinden yılda 2 bin kişi yararlanıyor. Kapalı Yüzme Havuzunda ayda ortalama 300 kişiye yüzme eğitimi veriliyor.

1 yıl içinde 3 bini aşkın kişi de yüzme keyfi yaşıyor. Spor Merkezi, sağlıklı yaşamak ve form tutmak isteyenleri ağırlıyor.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, 38 mahallenin tamamında halkın istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet ve yatırımlarını gerçekleştirdiklerini belirterek, İstasyon Mahallesi'nde yer alan tesisin de 7'den 77'ye herkese hitap eden yaşam alanlarına sahip olduğunu söyledi.