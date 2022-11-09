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Etimesgut Belediyesi merkez mahallelerde başlattığı asfalt çalışmaları 5 mahalle ve 80 sokakta tamamlandı

5 mahalle ve 80 sokakta asfaltlama çalışmalarını tamamlayan Etimesgut Belediyesi çalışmalarını İstasyon Mahallesi'nde yoğunlaştırdı.
Etimesgut Belediyesi merkez mahallelerde başlattığı asfalt çalışmaları 5 mahalle ve 80 sokakta tamamlandı

30 Ağustos, Alsancak, Kazım Karabekir, Süvari ve Piyade Mahallesi'nde yaklaşık 80 sokak ve caddenin asfaltını tamamlayan Etimesgut Belediyesi çalışmalarını merkez mahallelerden İstasyon Mahallesi'nde yoğunlaştırdı. 

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6 AYLIK YOĞUN ÇALIŞMA 

Mahallenin eskiyen asfaltları trimerle kazınarak yerine yeni sıcak asfalt serimi yapıldı. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de çalışmaları yakından takip ediyor. Demirel Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı. Demirel, kış öncesi ihtiyaç duyulan sokakların süratle asfaltlanması talimatını verirken, "Söz verdiğimiz gibi 6 aydır merkez mahallerimizde çok yoğun bir asfalt çalışması yapıyor, mahallelerimizi daha modern görünüme kavuşturuyoruz" dedi.

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