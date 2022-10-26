Etimesgut Belediyesi Spor Müdürlüğü talep üzerine voleybol kursu açtı

Etimesgut Belediyesi, kursların daha etkin ve sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla Spor Müdürlüğü kurarak, 14 spor tesisinde her yıl 5 bin sporcu yetiştiriyor.

Spor Müdürlüğü futbol, basketbol, judo, masa tenisi, tenis, karate, kick boks, yüzme, halk oyunları alanında kurslar açan belediye ailelerden talep üzerine voleybol ve cimnastik kursu da açtı. Açılan branş sayısı 11'e yükseldi. Yeni açılan voleybol ve cimnastik kurslarına katılım kısa sürede bine ulaştı.

GENÇ VE DİNAMİK NÜFUS YAPISI

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, tesisleşme hamlesiyle birlikte sportif alanda önemli mesafeler kat ettiklerini söyledi. İlçe olarak genç ve dinamik bir nüfus yapısına sahip olduklarını kaydeden Demirel şunları söyledi: "Gençlerimizin sağlıklı ortamda gelişmeleri kendilerini yetişmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İlçemizin dört bir yanına spor ve yaşam merkezleri kazandırdık” dedi.

