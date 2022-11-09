Etimesgut Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 12 parka Belediye Meclisi’nde isim verildi. Belediye Başkanı Enver Demirel, “Her bir parkımızda emek ve alın teri var. Hayırlı olsun” dedi.

Etimesgut Belediyesi bu yıl içinde vefat eden MHP eski belediye meclis üyesi Cemalettin Dinç ve CHP'li meclis üyesi merhum Ali Barçın'ın adını da parklar verdi. Belediye Meclisi, yine bu yıl içinde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Avukat Hamza Yanık ismini de uzun süre ikamet ettiği Bağlıca Mahallesi'nde tamamlanan bir parka verdi.

CÜNEYT ARKIN’IN ADI YAŞAYACAK

Verilen isimler arasında bu yıl vefat eden ünlü aktör Cüneyt Arkın'ın adı da bulunuyor. Merhum Cüneyt Arkın ismi Atayurt Mahallesi'nde 21 bin metre karelik parkta yaşatılacak. Madencilerin hatırası için de bir parka Maden Çalışanları adı verildi. Kazakistanlı tarihçi-edebiyatçı Ahmet Buytursınulı ismi de parka verilirken, iki ülke dostluğunu da pekiştirecek. Etimesgut Belediyesi parklarına verilen isimler şöyle: Dr. Ceyhun Atıf Kansu, Kıbrıs, Gaziler, Kardelen, Destek, Şifa.

EMEK VE ALIN TERİ VAR

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, yeni parkların hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Bu parklarımızın her birinde işçilerimizin emeği var alın teri var. Toplam alanları 75 bin metre kareyi bulan yeni parklarımızla ilçemizin yeşil alan sayısını daha da artırdık" dedi. Demirel, parklara isim verirken de hassas davrandıklarını ifade ederek, "Ülkemize, ilçemize hizmet etmiş ebediyete irtihal eden siyasetçi, bilim adamı, yazar şairlerimizin yanı sıra birlik ve beraberliğimize katkı sağlayan kavram ve sembolleri tercih ediyoruz. Park isimlerini de belediye meclisinde gurubu bulunan bütün siyasi partilerimizin ortak görüş ve onayıyla alıyoruz” şeklinde konuştu.