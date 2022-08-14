Etimesgut Belediyesi’nden 13 Bin Kişilik Aşure

Etimesgut Belediyesi tarafından Muharrem ayı nedeniyle yaklaşık 13 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Belediye aşevinde pişirilen aşureler cuma namazı sonrasında Etimesgut’ta bulunan camilerde vatandaşlara ikram edildi. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Ak Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Seçkin Odabaşı, MHP ve Ak Parti İlçe Başkanları ve yönetimleri ile birlikte Çarşı Merkez Cami'nde vatandaşlara aşure dağıttı.

Demirel, Muharrem ayı ve aşure gününün hayırlar getirmesini temenni ederek, "Birlik ve beraberliğin, kardeşliğin ve ikramın kutlu günü Aşure Günümüz mübarek olsun" dedi.