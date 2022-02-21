Etimesgut Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz destek

Etimesgut Belediyesi Destek Eğitim Merkezi (BELDEM), orta okul öğrencilerinin okul derslerine ve LGS'ye hazırlanmalarında büyük destek oluyor.

Özel kurslara gidemeyen öğrenciler ücretsiz olarak BELDEM'de düzenlenen kurslara katılıyor. etiSEM Merkez ve Eryaman 3. Etap Merkezlerinde devam eden destek merkezlerinden 500 öğrenci yararlanıyor.

etiSEM Merkez'de öğrenciler ücretsiz Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Tarih ve Sosyal Bilgiler dersleri veriliyor. Branş öğretmenler tarafından verilen dersler modern dersliklerde gerçekleştiriliyor. 3. Etap'da ise bu derslere ek olarak İngilizce dersi de bulunuyor.

SINAVLARA HAZIRLIK

2 grup halinde derslere katılan öğrenciler, günlük 3 saat haftalık 15 saat takviye ek ders alıyor. Okul ders saatleri dışında merkez gelen öğrenciler o gün işledikleri dersleri pekiştirme imkanı bulurken, LGS'ye yönelik eğitim de alıyorlar.

Kurslara katılan öğrenciler, aldıkları derslerle okul başarısını artırdıklarını ve sınavlara hazırlanma imkanı bulduklarını ifade ederek, kendilerine bu imkanı sunan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'e teşekkür ettiler.