Etimesgut Elvan’da icradan satılık arsa ve ev

Etimesgut'un Elvan Mahallesi’nde üzerinde meyve ağaçları ve kerpiç evler bulunan arsa icra yoluyla satılıyor. Batı İcra Dairesi’nce açık artırma usulü ile satılacak olan arsa ve üzerindekiler için belirlenen muhammen bedel 2 milyon 213 bin TL.