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Etimesgut Elvan’da icradan satılık arsa ve ev

Etimesgut'un Elvan Mahallesi’nde üzerinde meyve ağaçları ve kerpiç evler bulunan arsa icra yoluyla satılıyor. Batı İcra Dairesi’nce açık artırma usulü ile satılacak olan arsa ve üzerindekiler için belirlenen muhammen bedel 2 milyon 213 bin TL.
Etimesgut Elvan’da icradan satılık arsa ve ev

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Etimesgut'un Elvan Mahallesi’nde üzerinde meyve ağaçları ve kerpiç evler bulunan arsa icra yoluyla satılıyor.

Arsanın yüzölçümü 1.548 metre kare. 

Batı İcra Dairesi’nce açık artırma usulü ile satılacak olan arsa ve üzerindekiler için belirlenen muhammen bedel 2 milyon 213 bin TL. 

1. Satış Günü : 28/02/2022

2. Satış Günü : 28/03/2022 

Satış Yeri : Mezat Salonu

Etimesgut Elvan’da icradan satılık arsa ve ev ilanının ayrıntıları için TIKLAYIN

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