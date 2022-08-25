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Etimesgut Festivali bugün başlıyor

Etimesgut Belediyesi 24’üncü Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali bugün kortej yürüyüşüyle başlıyor. 10 gün sürecek festivalde 10'u Ulusal 25 Sanatçı ile çok sayıda ekip sahne alacak.
Etimesgut Festivali bugün başlıyor

"Türk Toyu Etimesgut'ta" sloganıyla gerçekleştirilen festivale 19 İl, 10 Türk Cumhuriyeti ve Temsilciliği katılıyor. Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırım, Doğu Türkistan ve dünyanın dört bir yanından gelen Türk toplulukları kültür ve sanatlarıyla festivale renk katıyor. Festivalde 10'u Ulusal 25 Sanatçı, 400 Kişilik Ulusal ve Uluslararası Halk Oyunu ve Dansçıdan Oluşan 30 Ekip sahne alıyor. 

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10 Gün Sürecek
Türk dünyası ve Anadolu'yu kültür ve sanatlarıyla buluşturan festival 10 gün sürecek. Her akşam ünlü bir sanatçının sahne alacağı festivalde Mustafa Ceceli, Oğuzhan Koç, Sevcan Orhan ve Haluk Levent gibi ünlü sanatçılar da konser verecek. 
1 Milyon Ziyaretçi Bekleniyor

Türk Beyleri Kent Meydanı'nda stantlarda Anadolu ve Türk dünyasının yemekleri, kıyafetleri ve ört ve adetlerine ait birçok unsur sergileniyor. Festivalin akşam bölümlerinde Türk halk dansları, Anadolu folkloru, seyirlik oyunlar görücüye çıkıyor. Festivale 10 gün boyunca 1 milyonu aşkın Ankaralının ziyaret etmesi bekleniyor. 

Türk dünyasının festivali bugün festival yürüyüşüyle başlıyor. Saat 16.00'da Piyade Mahallesi pazar yerinden başlayacak kortej, festivalin düzenleneceği Türk Beyleri Kent Meydanı'nda sone erecek. 
Konserler Verilecek

Kars Ardahan Iğdır Kültür ve Dayanışma Derneği, Adanalılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, TÜRKSOY Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı programları Ankaralıları bekliyor. İlk gün ayrıca Mustafa Ceceli konseri düzenleniyor. 
“Herkesi Bekliyoruz”
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, tüm Ankaralıları festivale davet ediyor. Demirel, "26 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında düzenleyeceğimiz festivalimizde, bize, Türk milletine ait ne varsa yer alıyor. Bu festival kültürümüzün, sanatımızın, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin festivalidir. Balkanlardan Orta Asya’ya, Kırım’dan Kerkük’e Türk dünyası ve doğusundan batısına; kuzeyinden güneyine Anadolu kültürleri Etimesgut’ta buluşuyor. Festivalimize toyumuza tüm vatandaşlarımız davet ediyorum” diyor.
 
 

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