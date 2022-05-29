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Etimesgut İstasyon Caddesi Alternatif Bulvar Projesi tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut İstasyon Caddesi Alternatif Bulvar Projesini tamamlayıp Başkentlilerin hizmetine açtı. Yeni bulvara tam not veren vatandaşlar, özellikle sabah ve akşam pik saatlerde trafiğin gözle görülür şekilde rahatladığını söylediler.
Etimesgut İstasyon Caddesi Alternatif Bulvar Projesi tamamlandı

Yılların trafik sorununu köprülü, katlı kavşak çalışmaları ve yeni yollarla çözen Büyükşehir Belediyesi Etimesgut İstasyon Caddesi Alternatif Bulvar Projesini tamamladı. 

Toplam uzunluğu 9 kilometre olan ve  4  demiryolu geçiş köprüsü ve 1 alt geçitten oluşan  bulvar projesinin maliyeti ise 126 milyon TL olduğu bildirildi. 

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TRAFİK YÜKÜ AZALDI, ZAMANDAN TASARRUF SAĞLANDI
 Bölge sakinleri ve yolu kullanan vatandaşlar ise projeye tam not verdi. 
 Yılların trafik sorunun çözüldüğünü belirten Başkentliler düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:
-Rafet Kurt (Etiler Mahalle Muhtarı): “Çok güzel bir proje oldu. Buranın trafik yükünü bayağı azaltacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ve ekibine çok teşekkür ederim.”
-Yalçın Çankaya: “Yolu ilk kez kullanıyorum. Trafiğin çözümü için çok avantajlı oldu. Servis şoförlüğü yapıyorum, özellikle bizim için çok iyi oldu. Mesafeyi de çok kısaltıyor. Özellikle mesai giriş çıkışlarındaki yoğunluğu azaltıyor.”
-Yasin Avcı: “Trafik bir tık değil 10 tık azaltır. 30 yıldır burada yaşıyoruz. Şaşmaz’dan Etimesgut’a geçişimiz bir saat sürüyordu. Şimdi bu durum düzeldi.”
-Batuhan Yolluk: “Ben trafik yükünü azaltacağını düşünüyorum. Çünkü çok fazla kırmızı ışık vardı onları baypas edeceğini düşünüyorum. 
-Sevgi Onal: “Trafik yükünü azaltır. Şimdi havaalanına gideceğiz mesela Batıkent’in içinden geçmek zorunda kalmayacağız.  Çok beğendim, teşekkür ederiz.”
-Nur Muhammed Kantar: “Biz Etiler sakinleri olarak gayet memnun kaldık. Etimesgut’un bütün trafik yükünü azaltmış durumda. Çok memnunuz, Sayın Başkanımıza çok teşekkür ederiz. 
-Eyüp Oral: “Bu yolun yapılması için çok emek harcadık. Mansur Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.”
-Emre Ünal: “On numara beş yıldız olmuş. Mansur Başkanın ellerine sağlık.”
-Okan Kara: “Trafik yükünü azaltır. Mükemmel bir yol olmuş. Çok güzel olmuş.”
-Hüriye Çelikcan: “Yolu ilk defa kullanıyorum, kesinlikle trafik yükünü çok azaltır.
-Adil Durmuş: “Çok güzel oldu zaten gecikmiş bir projeydi.”

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SABAH VE AKŞAM PİK SAATLERDE TRAFİĞİ AZALTTI
Alternatif Bulvarı kullanmaya başlayan vatandaşlar özellikle sabah ve akşam pik saatlerde bölge trafiğinin gözle görülür şekilde azaldığını vurguladı.

Sürücüler, ABB tarafından afiş ve led ekranlar aracılığıyla maliyet bilgileri de paylaşılan yeni bulvarda konforlu ve güvenli seyahat etmeye başladıklarını şöyle ifade ettiler. 
-Tarkan Yayla: “Köprülü kavşak geçiş projesi bayağı bir yükü aldı. Arka taraftan da geçiş gidiş bağlantı yolu yapılıyor, onun da büyük faydası olacaktır. Bu projeler bizi sevindiriyor ve gururlandırıyor.”
-Hadi Kılıçarslan: “Bu proje trafiği azaltır. Güzel hesap kitap yapılmış.”
-Önder Parlak: “Güzel bir proje. Burası zaten bu trafiği kaldırmıyordu. İleriye dönük iyi olur umarım, tebrik ediyorum.”
-Veysel Deliktaş: “Trafik için yapılan her şey trafiği rahatlatır, güzel ve yerinde oldu.”
-Oktay Kavakçı: “Dolmuşlar için özellikle trafiği azaltır, trafiği çok da rahatlatır.”
-Ufuk Sarıoğlu: “Bu yolu aktif kullanmıyorum ama yapılan iş güzeldir trafiği de azaltır.”
-Harun Apay: “Trafiği azaltmasını ümit ediyoruz, proje güzel devamını bekliyoruz.”
-Fatma Danaoğlu: “Burası bayağı yoğun bir yol, trafiği azaltması süper oldu.”
-Tunahan Güral: ‘‘İstasyon Caddesi çok güzel olmuş, çok beğendim ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’’
-Kamuran Erden: ‘‘İstasyon Caddesi’nden ilk defa geçiyorum, gerçekten çok beğendim.’’
-Yasin Uyanık: ‘‘Etimesgutluların ve Sincanlıların yıllardır çektiği çileyi sonlandıran Başkanımız Mansur Yavaş’tan Allah razı olsun, trafik çok rahatladı. Varacağımız yere 5 dakikada varabiliyoruz.’’
-Suat Çelik: ‘‘Başkanımız Mansur Yavaş bölge halkının yıllardır çektiği çileyi bitirdi emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’’
-Hakan Ünal: ‘‘İstasyon Caddesi’ni çok beğendim, öğrenciler ve çalışanlar bu yolu kullandığı için buraya bir de üst geçit lazım bu yolu kullananlar gidecekleri yerlere daha kısa sürede gidebilecek. Halkımıza burayı kullanmasını tavsiye ediyorum.’’
-Kenan Özden: ‘‘Bölge halkı burada uzun yıllar sıkıntı çekti. İstasyon Caddesi geç de olsa açıldı ve ben çok beğendim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’’
-Erol Özcan: ‘‘Etimesgut’un böyle bir yola gerçekten ihtiyacı vardı, bölge halkı burada büyük sıkıntılar yaşıyordu. Yolu çok beğendim."

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