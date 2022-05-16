Etimesgut Süvari mahallesinde icradan satılık arsa

Ankara ilçesi Etimesgut’un Süvari Mahallesi’nde 326 metre kare arsa bir borçtan ötürü icra yoluyla satılıyor. İstasyon Caddesi yakınında bulunan icradan satılık arsa, Özgüneş Tren istasyonuna da yaklaşık 100 metre mesafede. Muhammen bedeli 690 bin TL…