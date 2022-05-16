Etimesgut Süvari mahallesinde icradan satılık arsa

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Etimesgut’un Süvari Mahallesi’nde 326 metre kare arsa bir borçtan ötürü icra yoluyla satılıyor.
İstasyon Caddesi yakınında bulunan icradan satılık arsa, Özgüneş Tren istasyonuna da yaklaşık 100 metre mesafede.
Etimesgut Süvari mahallesinde icradan satılık arsanın muhammen bedeli 690 bin TL olarak ilan edildi.
Satış işlemi açık artırma usulü ile yapılacak.
Birinci satış tarihi 12.12.2022.
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