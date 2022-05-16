  • BIST 2.418,22
  • Altın 900.808
  • Dolar 15.5587
  • Euro 16.227
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 15 °C
»

Etimesgut Süvari mahallesinde icradan satılık arsa

Ankara ilçesi Etimesgut’un Süvari Mahallesi’nde 326 metre kare arsa bir borçtan ötürü icra yoluyla satılıyor. İstasyon Caddesi yakınında bulunan icradan satılık arsa, Özgüneş Tren istasyonuna da yaklaşık 100 metre mesafede. Muhammen bedeli 690 bin TL…
Etimesgut Süvari mahallesinde icradan satılık arsa

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Etimesgut’un Süvari Mahallesi’nde 326 metre kare arsa bir borçtan ötürü icra yoluyla satılıyor. 

İstasyon Caddesi yakınında bulunan icradan satılık arsa, Özgüneş Tren istasyonuna da yaklaşık 100 metre mesafede. 

Etimesgut Süvari mahallesinde icradan satılık arsanın muhammen bedeli 690 bin TL olarak ilan edildi. 

Satış işlemi açık artırma usulü ile yapılacak. 

Birinci satış tarihi 12.12.2022.

İlanın detayları için TIKLAYIN

etimesgut-suvari-icradan-satilik-arsa.jpg

www.gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ostim Teknik Üniversitesi akademisyen alacak13 Mayıs 2022 Cuma 11:50
  • Çankaya Karakusunlar’da icradan satılık ofis13 Mayıs 2022 Cuma 11:46
  • Etimesgut Belediyesi sentetik çim alım ihalesine çıktı13 Mayıs 2022 Cuma 11:43
  • Yenimahalle Kaletepe’de mahkemeden satılık daire12 Mayıs 2022 Perşembe 07:24
  • TPAO giyim ve giyim eşyası satın alacak12 Mayıs 2022 Perşembe 07:19
  • Mamak Aşık Veysel’de icradan satılık daire12 Mayıs 2022 Perşembe 07:12
  • Mamak Boğaziçi’nde icradan satılık dükkan11 Mayıs 2022 Çarşamba 07:27
  • Beypazarı Orman İşletmeleri ek hizmet binası yaptırıyor11 Mayıs 2022 Çarşamba 07:23
  • Karayolları’ndan kiralık reklam levhaları listesi11 Mayıs 2022 Çarşamba 07:17
  • Ankara Üniversitesi akademisyen alacak10 Mayıs 2022 Salı 07:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti