Etimesgut'a 3 önemli eser

Etimesgut'a ismini veren, Ahi Elvan, Ahimesut, Emir Yaman hazretlerine ait mezarları tespit edilerek, anıt mezar haline getirildi.

Etimegut Belediye Başkanı Enver Demirel, “Etimesgut'un tarihini gün yüzüne çıkaran ciddi çalışmalara imza attıklarını vurgulayarak yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan eserleri dönemine uygun olarak ilçeye kazandırdıklarını söyledi. Demirel, "Bu kapsamda; Elvankent'te bulunan Ahi Elvan Camiimizin yerine, orta Asya Türk mimarisiyle yeni bir camii kazandırdık. Ahi Elvan hazretlerinin kabrini de anıt mezar yaptık. Etimesgut'a adını veren Ahimesud'un kabrinin, Bağlıca Köy mezarlığında bulunduğunu tespit ettik.

Ahimesud'un kabrini, anıt mezar ve mescit olarak revize ve inşa ettik. Eryaman Mahallesi'nde yer alan Emir Yaman Hazretlerinin kabrinin bulunduğu yere de, yaşadığı Anadolu Selçuklu döneminin mimari ve estetik özelliklerine göre anıt mezar yaptık. Selçuklu mimarisiyle Emir Yaman Cami'ni kazandırdık. Gerek tarihi dokusu, gerek mimarisiyle Anadolu Selçuklu döneminden kalan tarihi eserleri ziyaret ediyor hissi uyandıran bu çalışmalarımızı herkesin görmesini istiyorum" dedi.