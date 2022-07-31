Etimesgut’a 7 park

İlçenin farklı noktalarında devam eden park çalışmalarını inceleyen Demirel parklara ağaç dikti. Demirel, “İlçemizin dört bir yanında devam eden ağaçlandırma çalışmalarımızla ilçemizi daha modern, daha yeşil görünüme kavuşturuyoruz. İlçemizin üçte birini park ve yeşil alanlarda donattık” diye konuştu.
İŞÇİLERE TEŞEKKÜR
Park ve yeşil alanların doluşturulmasında işçilerin üstün gayretleri olduğuna dikkati çeken Başkan Demirel, "Parklarımızı kendimiz projelendiriyor, kendi işçimizin emekleriyle yapıyoruz. Parklarımızın yapımında emeği olan bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.