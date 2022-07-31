Etimesgut’a 7 park

Etimesgut Belediyesi ilçeye 7 park daha kazandırıyor. Belediye mühendislerinin projelendirdiği parklar yine belediye işçilerinin emek ve alın teriyle inşa ediliyor.

İlçenin farklı noktalarında devam eden park çalışmalarını inceleyen Demirel parklara ağaç dikti. Demirel, “İlçemizin dört bir yanında devam eden ağaçlandırma çalışmalarımızla ilçemizi daha modern, daha yeşil görünüme kavuşturuyoruz. İlçemizin üçte birini park ve yeşil alanlarda donattık” diye konuştu.

İŞÇİLERE TEŞEKKÜR

Park ve yeşil alanların doluşturulmasında işçilerin üstün gayretleri olduğuna dikkati çeken Başkan Demirel, "Parklarımızı kendimiz projelendiriyor, kendi işçimizin emekleriyle yapıyoruz. Parklarımızın yapımında emeği olan bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

