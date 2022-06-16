Etimesgutlular yazı kültür ve sanatla karşıladı

Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi (etiSEM) eğitmen ve üyelerinin 1 yıllık emekleri görücüye çıktı. İğne oyasından tel kırmaya, lefkaradan yağlı boyaya onlarca branştaki ürünler başkentlilerin beğenisine sunuldu.

Kursiyerler etiSEM kurslarıyla hem kendilerini geliştirmenin hem de çalışmalarını sergilemenin heyecanını yaşadılar. Sergilerin açılışlarını Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel gerçekleştirdi. Tüm eserleri yakından inceleyerek kursiyer ve eğitmenleri tebrik eden Demirel, "etiSEM kurslarımızdan yararlanan kursiyer sayımız 60 bine ulaştı. Yıllık 8-10 bin insanımıza kişisel gelişim ve mesleki eğitim imkanını ücretsiz sunuyoruz. Yıl sonunda da sergilerdeki el emeği göz nuru eserleri görünce büyük mutluluk duyuyoruz. İyi ki etiSEM var. diyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

COŞKULU KONSERLER

Etimesgut'taki kültürel etkinlikler sergilerle sınırlı kalmadı. etiSEM korolarının yanı sıra ilçede belediyenin destekleriyle faaliyetlerini yürüten sanat müziği koroları 22 konsere imza attı. Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi, Yunus Emre Kültür Merkezi ile Kent Konseyi salonları konserlere ev sahipliği yaptı. Konserleri yaklaşık 10 bine yakın sanatsever takip etti.