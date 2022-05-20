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Etimesgut'ta Ankaragücü'nün şampiyonluğu kutlandı

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak Süper' Lig'e yükselen Ankaragücü'nün Başkanı Faruk Koca, teknik direktör Mustafa Dalcı, futbolcular, taraftarlar ve öğrencilerle birlikte kutladı.
Etimesgut'ta Ankaragücü'nün şampiyonluğu kutlandı

Cemil Meriç Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda konuşan Başkan Demirel, 19 Mayıs  Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ederek, "Bu güzel günde şehrimizin takımı şampiyon Ankaragücü yönetimi, futbolcuları ve taraftarlarımız ve gençlerimizle birlikte olmaktan, bayram coşkusunu yaşamaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

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Programda öğrencilerin şiirleri ve diğer gösteriler beğeni topladı.

Etkinlikler kapsamında Ankaragücü'nün şampiyonluk pastası kesildi.

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Futbolculara öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Öğrenciler bol bol imza aldılar hatıra fotoğrafı çektirdiler. 

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