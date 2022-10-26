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Etimesgut’ta bu yıl 7 park tamamlandı, 8'inin inşaatı devam ediyor

Etimesgut Belediyesi 2022 yılı içerisinde 7 parkın inşaatını tamamladı, 8 parkın inşaatında da son aşamaya gelindi. Bu yıl Etimesgut'a kazandırılan park sayısı 15 olurken yeşil alan miktarı 100 bin metre kareye ulaştı.
Etimesgut’ta bu yıl 7 park tamamlandı, 8'inin inşaatı devam ediyor

Etimesgut Belediyesi ilçenin dört bir yanında yaptığı park ve yeşil alan çalışmalarıyla ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün mühendis, mimar ve işçisiyle el ele vererek başlayıp kısa sürede tamamladığı parklar vatandaşlardan da büyük ilgi görüyor.

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‘HİZMETLER ÖZ KAYNAKLARLA YAPILDI’

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, “Kendi çalışanlarımızın alın teriyle öz kaynaklarımızla, borçlanmadan krediler kullanmadan ilçemizin değerine değer katan her alanda hizmetler gerçekleştiriyoruz. Park ve yeşil alan konusunda da çok ciddi yatırımlar gerçekleştirdik. İlçemizin dört bir yanında park ve ormanlar inşa ettik. Bu yıl ki yeşil alan miktarımız 100 bin metre kareye ulaştı ve bu rakam sürekli artıyor. Yeni parklarımız ilçemize hayırlı olsun” dedi. 
Demirel, parkların kullanılması ve korunması noktasında vatandaşlar büyük görev ve sorumluluk düştüğünü de sözlerine ekledi.

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