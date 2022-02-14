Etisem Sergisi açıldı

etiSEM Güzelkent Aile Yaşam Eğitim ve Spor Merkezi eğitmen ve kursiyerlerinin yaptığı el emeği göz nuru çalışmalardan oluşan "Farklılıkların Birlikteliği" isimli karma sergi Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel tarafından açıldı.

Metromall AVM'de düzenlenen sergide yağlı boya resim, karakalem, lefkara, ahşap boyama, çeyiz ürünleri hazırlama, kurdela nakışı, takı tasarımı, deri eve giyim aksesuarları hazırlama, 3 boyutlu kağıt rölyef kurslarına katılan kursiyer ve eğitmenlerin çalışmaları yer alıyor.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, kısa adı etiSEM olan Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi'nin Etimesgut halkına meslek ve beceri eğitimi sunduğunu belirterek, "14 etiSEM birimimizde 60 bine yakın insamıza ücretsiz eğitim verdik. Sadece bu yıl 7 bine yakın hemşehrimiz kurslarımıza katılıyor, hem kendini geliştiriyor hem de yeni arkadaşlıklar kazanıyorlar. Kurslarımız aynı zamanda özellikle emeklilerimiz ve ev hanımlarımız için iyi bir terapi oluyor" dedi. Daha sonra kursiyerlerle birlikte sergiyi gezen Demirel, kursiyerleri de tebrik ederek "Hepsinin emeğine, yüreğine sağlık. Birbirinden güzel çalışmalar ortaya çıkarmışlar" dedi.