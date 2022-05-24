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“Etkileşimli Kitap Okuma” etkinliği ile miniklerle hikayeler anlatıldı

Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencileri Mamak Şehitlik Uyanık Kütüphane’de bir sosyal sorumluluk projesine dahil oldu.
“Etkileşimli Kitap Okuma” etkinliği ile miniklerle hikayeler anlatıldı

“Etkileşimli Kitap Okuma” etkinliği ile miniklerle buluşan öğrenciler, onlarla kitap okuma, hikaye anlatımı ve boyama etkinliği gerçekleştirdi. 

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Kütüphanenin bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar hem öğrendi hem eğlendi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatı olarak hizmete açtığımız en önemli projelerdendir Uyanık Kütüphane. Mimar Turgut Cansever’in dediği gibi ‘Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder.’ Mamak Belediyesi olarak biz gelecek nesiller için çalışıyoruz. En iyi şartlarda en iyi şekilde yetişmeleri, iyi eğitim almaları bizim en büyük önceliğimiz ve sorumluluğumuz. Çocuklarımız bizim aydınlık yarınlarımız, umutlarımızdır” diye konuştu.

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