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Etlik Şehir Hastanesi’ne yeni otobüs hatları yapılıyor

EGO Genel Müdürlüğü, hizmete giren Etlik Şehir Hastanesine vatandaşların ulaşımlarını rahat bir şekilde sağlayabilmesi amacıyla 2 yeni otobüs hattını hizmete soktu.
Etlik Şehir Hastanesi’ne yeni otobüs hatları yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, hizmete giren Etlik Şehir Hastanesine vatandaşların rahat bir şekilde ulaşımlarının sağlanabilmesi amacıyla; 2 yeni otobüs hattını hizmete soktu. 206 numaralı hat İvedik Metro-Etlik Şehir Hastanesi güzergâhında, 409 numaralı hat ise Dışkapı-Etlik Şehir Hastanesi-Akköprü güzergâhında hizmet vermeye başladı.

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İNTERNET ADRESİ VE EGO CEPTE’DEN ULAŞILABİLECEK

Araçların hareket saatleri, güzergâh ve durak bilgileri www.ego.gov.tr internet adresinde ve mevcut olan şehir içi ulaşım web bilgi sistemi ile “EGO CEPTE” uygulamasında güncel olarak yayımlanacak.

YOL ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Belediyesi, hastaneye ulaşımın güvenli ve konforlu bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Etlik Şehir Hastanesi çevresi ve bağlantı yollarında ABB ekipleri tarafından, asfalt serim çalışmaları devam ediyor.
    

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