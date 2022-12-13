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Eva Peron'un ölümünün 70. yılı dolayısıyla Ankara'da fotoğraf sergisi açıldı

Arjantin'in eski Devlet Başkanı Juan Domingo Peron'un eşi Eva Peron'un ölümünün 70. yılı dolayısıyla "Her zaman Evita, Farklı Kavgalar Aynı İlhamla" adlı fotoğraf sergisi açıldı.
Eva Peron'un ölümünün 70. yılı dolayısıyla Ankara'da fotoğraf sergisi açıldı

İspanyolca "Küçük Eva" anlamına gelen "Evita" lakabıyla tanınan Eva Peron'un fotoğraflarının yer aldığı etkinliğe, Arjantin'in Ankara Büyükelçiliği ev sahipliği yaptı. Sergiye, Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Valdez ve Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Patricia Beatriz Salas'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

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EVRENSEL BİR İSİM HALİNE GELDİ 

Büyükelçi Salas serginin açılışında, Evita'nın evrensel bir isim haline geldiğini belirterek, "Adı geçtiğinde çok hoş yorumlar aldığımı, Türkiye'de de bunu teyit ettiğimi söylemek istiyorum ve onun hakkında daha fazla şey öğrenmek isteyenlerin sessiz talebini burada, Türkiye'de hissettim. İşte bu nedenle hepimiz bugün burada bir aradayız." diye konuştu.

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EVA PERON 

Buenos Aires eyaletinin Los Toldos şehrinde 7 Mayıs 1919'da dünyaya gelen Eva Peron, Arjantin'i 1946'dan 1955'e kadar yöneten eşi Juan Domingo Peron'un devlet başkanlığı sırasında birçok politik, sosyal ve sendikal faaliyetlerde bulunarak halkın sevgisini kazanmış bir isim olarak öne çıkıyor.

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Eva'nın siyasetteki en büyük başarılarından biri kadınlara seçme ve seçilme hakkı kazandırmak oldu. 1947'de çıkan ve kadınlara siyasetin yolunu açan yasadan sonra, 1950'ye gelindiğinde Amerika kıtasındaki hiçbir ülkenin kongresinde, Arjantin kongresindeki kadar kadın yoktu.
 

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