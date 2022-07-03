Evi su basan vatandaşların yardımına koştu

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sağanak yağış nedeniyle Evi su basan aileleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Pursaklar Belediyesi, evi su basan vatandaşın imdadına anında yetişerek evdeki hasarı en aza indirgemek adına yoğun bir temizlik çalışması yürüttü. Belediye ekipleri ile birlikte hemen olay yerine gelen Başkan Ertuğrul Çetin, yağıştan dolayı evleri hasar gören ailelere geçmiş olsun dileklerini ileterek yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

MAĞDURİYETLER GİDERİLECEK

Vatandaşın evinde her şeyin sular altında kaldığını öğrenince olay yerine giden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Yağmurdan etkilenen evleri tespit ederek temizlik çalışmalarına başladık. Mağduriyetlerini en kısa sürede gidereceğiz, Allah beterinden korusun’’ dedi.