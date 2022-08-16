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Evinin camından ateş edip sosyal medyada yayınlayan genç gözaltında

Kimileri sosyal medyada yayınlamak üzere çektiği videolarda sınır tanımazken, kimileri de hem kendi canlarını hem de vatandaşların canlarını hiçe sayabiliyor. Son örnek İstanbul'dan. Evinin camından ateş edip sosyal medyada yayınlayan genç gözaltında..
Evinin camından ateş edip sosyal medyada yayınlayan genç gözaltında

Kimi kişiler sosyal medyada yayınlamak üzere çektiği videolarda sınır tanımazken, kimileri de hem kendi canlarını hem de vatandaşların canlarını hiçe sayabiliyor. Son örnek İstanbul'dan. Evinin camından ateş edip sosyal medyada yayınlayan genç gözaltına alındı. 

İstanbul Beylikdüzü’nde, evinin camından sokağa doğru ateş eden S.B., o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabında yayınladı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Skandal olay, geçen cuma günü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan sitede yaşandı. Arkadaşları ile yaşadığı evde bir araya gelen S.B., tabanca ve bıçak ile kendini cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Daha sonra da evin camına çıkan S.B., tabanca ile dışarıya doğru ateş etti. Bu anları da kaydeden S.B., videoyu sosyal medyada yayınladı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik ve adres tespiti yaptı. Şüpheliyi yaşadığı evde yakalayan polisler, ifadesini almak üzere karakola götürdü.

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