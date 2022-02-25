Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Festivali 27 Şubat’a kadar kapılarını açtı

Geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı ertelenen ‘Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Festivali’ bu yıl sezona dolu dolu başladı. ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açan festival, 27 Şubat’a kadar yeni evlenecek çiftleri bekliyor.

Büyükşehir Belediyesi ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi, Başkent’te ilk kez düzenlenen ‘Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Festivali’ne ev sahipliği yapıyor.

Geçtiğimiz yıl pandemi süreci nedeniyle ertelenen festivale; gelinlik, mobilya, ev tekstili, takı ve mücevher, düğün organizasyon, davetiye ve nikâh şekeri firmalarının yer aldığı 45 firma katılıyor.

BÜTÇE DOSTU EVLİLİK VE DÜĞÜN HAZIRLIKLARI FESTİVALİ

Açılışı yapılan festival; güzellik salonları, nişan, kına gecesi ve düğün organizasyonu yapan firmalar ile fotoğraf stüdyolarının tanıtımıyla başladı.

Evlenecek olan çiftlere uygun fiyatlarla alışveriş yapabilmeleri için bu festivali düzenlediklerini belirten Anadolu Davet ve Etkinlik Federasyonu Başkanı Murat Köksal,“Düğün, Davet ve Etkinlik Festivalini fuar alanımızda düzenliyoruz. Festivalde kına firmaları, gelinlikçiler, organizasyon ve süsleme firmaları, ses sahne ve kurumlum firmaları yer alıyor. Fuarımızın amacı 2022’de evlenecek olan çiftleri mekânlarla ve organizasyon firmaları ile tanıştırarak uygun fiyatlarla alışveriş yapabilmelerini sağlamak” dedi.

Firmaların yoğun katılım sağladığı festivalin renkli görüntülere ev sahipliği yaptığını ifade eden Anatolian Events & Moore Proje Direktörü Fatih Erenler ise fuar alanına 25 bin ziyaretçi beklediklerini belirterek,“Firmamız, Ankara’da ilk kez Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Festivali düzenliyor.16 yıldır Antalya’da İzmir’de ve Isparta’da bu organizasyonu yapıyoruz. 24-27 Şubat tarihlerinde ziyaretçilerimizi burada ağırlayacağız. Evlilik hazırlığında olan çiftlerin heyecanına ortak olmak için organizasyonlarımızı sürdüreceğiz” sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

BAŞKENTLİ ÇİFTLER ZENGİN SEÇENEKLİ VE UYGUN FİYATLI FUARA YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Festivale katılan Wonders Event & Wedding yetkilisi Coşkun Balkan, fuar alanında ürünlerini sergilemekten duyduğu memnuniyeti “Evlenecek olan çiftleri fuarımıza bekliyoruz. Keyifli ve güzel bir fuar oluyor. Ev sahipliğinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” sözleriyle dile getirdi.

Evlilik hazırlıkları yaptıklarını söyleyen Mahir Çetin de fuarda her bütçeye uygun ürün olduğunu belirterek, ‘Sakarya’dan geldik ve fuarı çok beğendik, her bütçeye uygun ürünler var” dedi.

Gelinlik, damatlık, davetiye ve mobilya gibi birçok ürünün bulunduğu festival,27 Şubat'a kadar 10.00-21.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.