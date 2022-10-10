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Fasılalı kırmızı ışık uygulamasına geçildi

Büyükşehir Belediyesi, Başkentte trafik düzeninin sağlanması amacıyla sağa dönüşlerde “fasılalı yeşil ışık uygulaması” kaldırılarak “dur ve geç” anlamına gelen fasılalı kırmızı ışık uygulamasına geçti.
Fasılalı kırmızı ışık uygulamasına geçildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün aldığı karar üzerine Başkentte bazı kavşak bölgelerinde bulunan “fasılalı yeşil ışık uygulaması” kaldırılarak, “dur ve geç” anlamına gelen fasılalı kırmızı ışık uygulamasına geçildi.
 
HEDEF: GÜVENLİ TRAFİK AKIŞI

Fasılalı yeşil ışık uygulaması nedeniyle kazaların arttığını gözlemleyen Karayolları Genel Müdürlüğünün uygulamanın kaldırılmasına karar verilmesiyle Fen İşleri Daire Başkanlığı Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte; Başkent kavşaklarında artık fasılalı kırmızı ışık uygulaması olacak. Bu yeni uygulama ile kaza sayısının azaltılması hedefleniyor. Yeşil flaş uygulamasının kaldırılma gerekçeleri arasında; arkadan çarpmalı kaza sayısında artış, geçememe eğilimi nedeniyle yeşil süre kullanımında azalma, önde giden aracın durup ya da durmayacağını tahminde zorluk, kavşaklara yaklaşırken hız artırma gibi tipik sürücü hareketleri olduğu belirtildi.


 

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