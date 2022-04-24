Fatih Caddesi üzerine inşa edilen lunapark açıldı

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Fatih Caddesi üzerine inşa edilen lunapark, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve minik çocukların katılımıyla hizmete açıldı.

Açılışta katılımcılara hitaben konuşan Başkan Altınok, “Keçiören, Milli Mücadele’nin merkezidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’mizin doğduğu alandayız şu anda. Keçiörenliler olarak çok şanslıyız. Keçiörenli gençler ve çocuklar da şanslı.” dedi.

Altınok alanda bulunan çocuklara bir dizi tavsiyelerde bulunarak şunları söyledi:

“Vatanımıza, ülkemize, bayrağımıza, dinimize ve ezanımıza sahip çıkacağız. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkacağız. Bizi biz yapan kimliğimize, kültürümüze sahip çıkacağız. Eğer bunlara sahip çıkarsak varlığımızın bir anlamı olur. Ama sosyal medya bir tehlike. Yeni bir dünya kuruluyor sosyal medya aracılığıyla. Sevgili çocuklar, kendinizi bundan sakının. Birçok hadiselerin, olayların artmasında sosyal medyanın çok büyük etkisi var. Bu dünyada ayrı bir tüketim ekonomisi kurulmuş. Bu nedenle lütfen kendi değerlerimize, bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkalım”

Açılışın ardından çocuklarla birlikte lunaparkı gezen başkan Altınok onları oyuncaklara bindirerek onların keyifli anlarına tanıklık etti.