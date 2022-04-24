  • BIST 2.472,50
  • Altın 914.262
  • Dolar 14.7332
  • Euro 15.9149
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 13 °C
»

Fatih Caddesi üzerine inşa edilen lunapark açıldı

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Fatih Caddesi üzerine inşa edilen lunapark, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve minik çocukların katılımıyla hizmete açıldı.
Fatih Caddesi üzerine inşa edilen lunapark açıldı

Açılışta katılımcılara hitaben konuşan Başkan Altınok, “Keçiören, Milli Mücadele’nin merkezidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’mizin doğduğu alandayız şu anda. Keçiörenliler olarak çok şanslıyız. Keçiörenli gençler ve çocuklar da şanslı.” dedi. 

1-(4)-042.jpeg

Altınok alanda bulunan çocuklara bir dizi tavsiyelerde bulunarak şunları söyledi:
“Vatanımıza, ülkemize, bayrağımıza, dinimize ve ezanımıza sahip çıkacağız. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkacağız. Bizi biz yapan kimliğimize, kültürümüze sahip çıkacağız. Eğer bunlara sahip çıkarsak varlığımızın bir anlamı olur. Ama sosyal medya bir tehlike. Yeni bir dünya kuruluyor sosyal medya aracılığıyla. Sevgili çocuklar, kendinizi bundan sakının. Birçok hadiselerin, olayların artmasında sosyal medyanın çok büyük etkisi var. Bu dünyada ayrı bir tüketim ekonomisi kurulmuş. Bu nedenle lütfen kendi değerlerimize, bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkalım” 

1-(7)-029.jpeg

Açılışın ardından çocuklarla birlikte lunaparkı gezen başkan Altınok onları oyuncaklara bindirerek onların keyifli anlarına tanıklık etti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı24 Nisan 2022 Pazar 14:25
  • 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda geniş kapsamlı trafik denetimi yapıldı23 Nisan 2022 Cumartesi 17:20
  • Zafer Partisi Ankara İl Başkanı Tuğba Demirbağ'dan 23 Nisan mesajı23 Nisan 2022 Cumartesi 05:05
  • Kahramankazan'da çiftçilere gübre desteği23 Nisan 2022 Cumartesi 03:22
  • Başkan Ertuğrul Çetin Yaşlılarla ve Şehit Aileleri ile İftarda Buluştu23 Nisan 2022 Cumartesi 00:28
  • Ata tohumları toprakla buluştu23 Nisan 2022 Cumartesi 00:25
  • Binlerce Yenimahalleli aynı sofrada oruç açtı23 Nisan 2022 Cumartesi 00:24
  • Gül Kreş Adası’nın minik öğrencileri 23 Nisan'a özel kutlama etkinliği düzenledi23 Nisan 2022 Cumartesi 00:23
  • Ata Ortaokulu öğrenicileri kitap tahlilinde buluştu23 Nisan 2022 Cumartesi 00:20
  • Roma Dönemi’ne ait su yolları ve tarihi tabakalar açık hava müzesi olacak22 Nisan 2022 Cuma 04:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti