Fatih'te yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı sopalı kavga: 4 yaralı

İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu olduğu iddia edilen iki grup, sopa ve bıçaklarla birbirlerine girdi. 4 kişinin yaralandığı kavga polisin müdahalesiyle son buldu.

Dün sabah saatlerinde İstanbul'un Fatih ilçesi Karagümrük Mahallesi'nde meydana gelen olayda, daha önceden aralarında husumet bulunan iki kadın sokakta karşılaşarak tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle tarafların yakınları da olay yerine gelerek kavgaya dahil oldu. Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

POLİSİ GÖRÜP KAÇTILAR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga edenler polisleri görünce kaçmaya başladı. Kaçanlar kısa sürede yakalanırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

DHA'nın haberine göre, olayla ilgili incelemeler devam ederken kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

İŞTE KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ



