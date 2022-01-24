Fatma Girik hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti.
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak haberi duyurdu.
Eski Şişli Belediye Başkanı olan Girik için Keskin şu ifadeleri kullandı:
"Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim."
İLGİLİ HABER:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.