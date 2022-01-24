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Fatma Girik kimdir?

24 Ocak 2022'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Fatma Girik kimdir?
Fatma Girik kimdir?

Türk sinemasının ünlü oyuncularından biri olan Fatma Girik, 24 Ocak 2022'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Peki Fatma Girik kimdir? Fatma Girik kaç yaşında?

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12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğan Fatma Girik, liseyi Cağaloğlu Kız Lisesinde okudu. 180'den fazla filmde rol alan Fatma Girik, 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke filmiydi. Fatma Girik'in oyunculuk performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün'le tanışıklığı Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri olmuştu.

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İlerleyen yıllarda siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Partiden 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.

24 Ocak 2022'de tedavi gördüğü hastanede Fatma Girik’in acı haberini ilk duyuran Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeşilçam'ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim" dedi.

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