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Festivalin İlgi Odağı: Pursaklar Belediyesi

Pursaklar Belediyesi, Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen Tam Bana Göre Festivali’nde Bilim Pursaklar’ın mucitlerinin ürettiği küçük robotlar ilgi odağı haline geldi.
Festivalin İlgi Odağı: Pursaklar Belediyesi

5-9 Ekim’de Başkent Millet Bahçesi’nde gençlere yönelik yapılan Tam Bana Göre Festivali’nde ilçede gençlere yönelik yatırımları ve faaliyetleri anlatan Pursaklar Belediyesi, Bilim Pursaklar Atölyeleri ve Deneyap Atölyelerinde icat edilen küçük robotlar Gençlik Festivalinin büyük ilgisini çekti. 

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GENÇLER ROBOTLARI İNCELEDİ 

Standı ziyarete gelen gençler, Bilim Pursaklar Atölyelerince üretilen, geleceğe damga vuracak olan projeleri inceleyerek, küçük robotları komutlar vererek, yapmış oldukları hareketleri dikkatlice inceledi.  Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Türkiye’nin en büyük gençlik festivali Tam Bana Göre Festival stand alanında binlerce genci ağırladıklarını belirtti. 
 

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