Festivalin İlgi Odağı: Pursaklar Belediyesi

5-9 Ekim’de Başkent Millet Bahçesi’nde gençlere yönelik yapılan Tam Bana Göre Festivali’nde ilçede gençlere yönelik yatırımları ve faaliyetleri anlatan Pursaklar Belediyesi, Bilim Pursaklar Atölyeleri ve Deneyap Atölyelerinde icat edilen küçük robotlar Gençlik Festivalinin büyük ilgisini çekti.
GENÇLER ROBOTLARI İNCELEDİ
Standı ziyarete gelen gençler, Bilim Pursaklar Atölyelerince üretilen, geleceğe damga vuracak olan projeleri inceleyerek, küçük robotları komutlar vererek, yapmış oldukları hareketleri dikkatlice inceledi. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Türkiye’nin en büyük gençlik festivali Tam Bana Göre Festival stand alanında binlerce genci ağırladıklarını belirtti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.