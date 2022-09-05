Yenimahalle Belediyesi, yaz akşamlarını keyfe dönüştürmek için Eylül ayı boyunca birbirinden değerli sanatçıların sahne alacağı 90’lar Festivali’ne başladı. Festivalin ilk konuğu Türk Pop Müziği’nin efsane ismi Rafet El Roman oldu.

Pop müziğinin usta sesi Rafet El Roman, 90’lardan günümüze keyifle söylenen unuturum elbet, bana sen lazımsın, seni seviyorum, sorma neden, senden sonra, sen olmazsan, yana yakıla, elimde değil ve Leyla gibi birçok nostalji dolu eserini vatandaşların coşkulu katılımı eşliğinde seslendirdi. Eğlencenin ve hüznün bir arada yaşandığı konserde, Rafet El Roman ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Samanyolu şarkısını da sahnede birlikte söyledi.



Festival coşkusu sürecek



Yenimahalle Belediyesi 90’lar Festivali’nde; 10 Eylül Cumartesi Levent Yüksel (Ata Mahallesi Pazar Yeri), 17 Eylül Cumartesi Leman Sam (Vedat Dalokay Parkı), 24 Eylül Cumartesi Burak Kut (Müslüm Gürses Parkı) ve 30 Eylül Cuma günü Nükhet Duru (Ragıp Tüzün Parkı) Yenimahalleliler ile buluşacak.

