Fethi Yaşar Ata Mahallesi Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisi’nde incelemelerde bulundu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, inşaatında sona gelinen Ata Mahallesi Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisi’nde incelemelerde bulundu.



Yenimahalle’nin 5’inci havuzu olma özelliğini taşıyan spor tesisinde çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Yaşar, ”Tesisin yapımında sona geldik, son rötuşlar yapılıyor. Havuzu inşallah Aralık ayında açacağız” dedi.

HAVUZ SAYISI ÇOĞU ŞEHİRDE YOK

Çoğu büyükşehirde olmayan havuz sayısını Yenimahalle ilçesine kazandırdıkları söyleyen Başkan Yaşar, “Yenimahalle’de 7’den 70’e herkesin spora yapması için birçok projeyi hayata geçirdik. Şimdiye kadar ilçemize 4 yüzme havuzu kazandırdık. Şimdi ise ilçemizin 5’inci tam donanımlı yüzme havuzu ve spor tesisini, Ata Mahallesi’ne konumlandırıyoruz. Yenimahalle’deki havuz sayısı çoğu büyükşehirde yok. Tüm Yenimahalle’ye hayırlı olsun” dedi.

MODERN VE 5 YILDIZLI BİR TESİS

Ata Mahallesi Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi’nin modern ve 5 yıldızlı bir tesis olacağını da sözlerine ekleyen Yaşar, “Tesislerimizde herkes yüzme öğrensin, spor yapsın istiyoruz. Tesis 6 bin 800 metrekare arsa üzerine yapıldı. İçerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonu, kafeterya, soyunma odaları, duş ve mescit bulunuyor” diye konuştu.

