Gagauzyeri Belediyeler Birliği üyeleri, Gagauz Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile kahvaltıda buluştu

Gagauzyeri Belediyeler Birliği üyeleri, Türkiye ziyaretleri kapsamında, Gagauz Kültür ve Yardımlaşma Derneği eşliğinde Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ile kahvaltı buluşması gerçekleştirdi.

Gölbaşı Belediyesi ev sahipliğinde, Vilayetler Evi’nde düzenlenen kahvaltı buluşmasında, Belediye Başkanı Şimşek, geçtiğimiz haftalarda Londra’da düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı’na Ankara’dan katılan tek ilçe belediyesi olduklarını söyledi.

Şimşek, belediye bütçesini doğru ve dengeli kullandıklarının altını çizerek yaptıkları çalışmalar, ‘tarım’, ‘sanayi’, ‘turizm’, ‘öğrenci’ kenti olarak anılan Gölbaşı’nın tarihi, sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri, Uluslararası Bilardo Kompleksi ve diğer tesisler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

HEDİYELER TAKDİM EDİLDİ

Göl manzarası eşliğindeki buluşmada, dünyada sadece Gölbaşı’nda yetişen, endemik bir tür olan Sevgi Çiçeği, göl üzerinde yapılan tekne turları ve diğer etkinliklerle ilgili aldıkları bilgilerden ötürü memnuniyetlerini ileten Gagauz Türkleri’ne Başkan Şimşek, ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. Günün anısına binaen karşılıklı olarak hediyeler takdim edildi.

10-15 GÜNDE BİR YENİ SARKIT

Şimşek, yakın zamanda açılması planlanan, oluşumu bir milyon yıl öncesine dayanan, her 10-15 günde bir yeni sarkıtlar oluşmasıyla öne çıkan Tulumtaş Mağarası’nı heyete bizzat gezdirerek bilgiler verdi. Gördükleri manzara karşısında oldukça etkilenen Gagauz Türkleri Başkan Şimşek’e, verilen büyük emekler ve projeler için kolaylıklar diledi.

