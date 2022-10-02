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Galatasaray, Adana Demirspor ile berabere kaldı

Galatasaray, Adana Demirspor ile
Galatasaray, Adana Demirspor ile berabere kaldı

Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan ve hakem Halil Umut Meler'in yönettiği maçta kazanan çıkmadı, İki takım sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Etkili pozisyonları değerlendiremediler

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da etkili pozisyonlara girsede golü bulamadı. İlk yarının kalan kısmında gol çıkmayınca iki takım da soyunma odasına eşitlikle gitti.

Adana Demirspor 10 kişi kaldı

İlk sarı kartını 43. dakikada gören Benjamin Stambouli, 64. dakikada Juan Mata'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

İki takımda maçtan 1'er puanla ayrıldı

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol çıkmayınca iki takım da sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı ve 1'er puanın sahibi oldu.

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