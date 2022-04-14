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Galatasaray camiası, 1905 GSYİAD'ın iftar yemeğinde buluştu

Galatasaray camiası, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSYİAD) İstanbul'da bir otelde düzenlediği iftar yemeğinde bir araya geldi.
Galatasaray camiası, 1905 GSYİAD'ın iftar yemeğinde buluştu

GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu yaptığı açılış konuşmasında, geçmişte, bugün ve gelecekte başkan kim olursa olsun 1905 GSYİAD olarak her zaman mevcut başkana destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

BURAK ELMAS: ESKİDEN HEP 'GALATASARAY'A BİR ŞEY OLMAZ' DERLERDİ. HAYIR, OLUR

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Galatasaray'ın çok zor bir dönemde olduğunu vurgulayarak, "Bu zor dönemi ancak önemin zorluğunu ve problemlerin büyüklüğünü anlayarak aşarız. Son dönemlerde, 15-20 sene diyebiliriz, Galatasaray'ın geleceğini düşünmek yerine, Galatasaray'ın getirdiği gücü paylaşma mücadelesi verilmesi maalesef Galatasaray'ın sürdürülebilir başarısına büyük bir darbe vurmuştur. Geldiğimiz noktada bütün Galatasaraylıların bireysel olarak çok büyük sorumluluğu var. Galatasaray'ı paylaşma mücadelesini bir kenara bırakıp, Galatasaray'ın geleceğini kurtarma ve sürdürülebilir bir Galatasaray geleceğine hep birlikte yaşama mücadelesi vermemiz lazım. Maalesef bir alışkanlık var. Eskiler hep söylerlerdi, 'Galatasaray'a bir şey olmaz.' Hayır, olur. Bu Galatasaray değerlerinin, bizleri Galatasaray yapan değerlerin ne kadar yıprandığını düşünürseniz, bunun üzerine uzun zamandır yaptığımız paylaşım kavgalarının Galatasaray'a ne maliyeti olacağını düşünmeden, maddi olarak da Galatasaray'ı dönülmez bir yola soktuğumuzu da düşünürseniz, manevi özgürlüğümüzü kaybettiğimizi, manevi özgürlüğünü kaybedenin de kendi değerlerini korumasının çok zor olduğu gerçeğini göreceksiniz. Bizler genel kurulumuzun vermiş olduğu karara saygı duyarak Galatasaray'ın iradesi doğrultusunda bir seçim ilan ettik. Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, ekipleri ile beraber taşın altında ellerini koydular. Biz Galatasaraylı olarak bu süreci, onlar geldiği andan itibaren hemen içine girebilecekleri, Galatasaray'ın bekleyemeye lüksü olmayan sorunları ile hemen ilgilenebilecekleri şekilde göreve gelmeleri için onlara istedikleri her türlü bilgiyi vermeye, Galatasaray'ın tüm kanallarını, Galatasaray demokrasisinin olması gerektiği gibi kullanmalarına, kendilerini anlatabilmelerine, Galatasaraylıları da kendilerini izleyebilme olanak sağlayacak şekilde şeffaf bir şekilde açıyoruz. Bunu da Galatasaray'a son önemli hizmet olarak görüyoruz. Adaylar ve ekiplerine seçimde sonsuz başarılar diliyorum. Başkanımız kim olursa olsun seçildikten sonra Galatasaray konuları sadece ortada olmak kaydı ile onları eleştirmek, çalıştırmamak değil, onları çalışmaya teşvik etmek, ihtiyaçları olduğu zaman da eleştirmek yerine yanlarında olmayı bir görev edinmenizi eski bir başkan olacak olan arkadaş, kardeşiniz olarak rica ediyorum" dedi.

DURSUN ÖZBEK: 2016 YILINDA BİR HAYALİMİZ VARDI, HERKESTEN DESTEK ALDIK

Galatasaray'ın eski başkanlarından Dursun Özbek ise şu ifadeleri kullandı:

"Global krizden tüm dünya gibi Galatasaray da etkilendi, ülkemiz de etkilendi. Kriz Galatasaray'da sadece finansal değil. Kriz her yerimizde var. Fakat bunu aşacağız. 2016 yılında hepimizin bir hayali vardı. Başkanlığım dönemimde, yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte, Galatasaray Spor Kulübü'nün tüm camiasına bir hayalimizi anlattım ve destek aldım. Galatasaray'da yönetimde bulunduğum sürece hayalim, Galatasaray'ın mali bağımsızlığını kazandırmak, finansal yapısını en iyi şekle getirmek. Hayalim buydu. Hayalimi gerçekleştirmek için her kademeden destek aldık. Önce genel kuruldan, sonra taraftardan, sonra Sayın Cumhurbaşkanımızdan, devletimizin tüm kademelerinden destek aldık. Görevimizin sonuna kadar bu hayalimizin peşinde koştuk ve elimizden gelen her şeyi yaptık. Aradan tam 6 yıl geçti. Bu 6 yılın çok iyi geçtiğini söyleyemem. Bugün tüm konuşmacılar şu konuda birlik; finansal yapı bozuk olunca ne sportif yapı geliyor, ne huzur geliyor. Bu yüzden benim arkadaşlarımla kurduğum hayal peşinde koşan Burak Elmas'a çok teşekkür ediyorum. İki tane başkan adayımız var, ikisi de birbirinden değerli. Kendilerine bu görevi daha önce üstlenmiş birisi olarak şunu söylüyorum: Sevgili Metin, Sevgili Eşref… 2016'da kurulan hayalin peşini bırakmayan. Galatasaray'ın mali bağımsızlığını kazanması için bu gerekli. Bu hayaller Galatasaray'ın geleceğidir."

Galatasaray Kulübü'nün 30 Nisan'da yapacağı olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa adaylıklarını açıklayan Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu ise Galatasaray'ın zor bir dönemden geçtiğini ve kulübü bu dönemden çıkartmak için var güçleriyle çalıştıklarını söylediler.

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