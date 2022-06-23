  • BIST 2.574,30
  • Altın 1023.786
  • Dolar 17.3473
  • Euro 18.3645
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 19 °C
»

Galatasaray'da Okan Buruk dönemi başlıyor

Galatasaray Kulübü, futbol A takımı teknik direktörlüğü için Okan Buruk ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Galatasaray'da Okan Buruk dönemi başlıyor

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Futbol A takımımızın teknik direktörlüğü için Sayın Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan ve yaklaşık 9 yıl sarı-kırmızılı formayı terleten Okan Buruk, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı kazanan kadronun en önemli futbolcularından oldu. Buruk, futbolculuk döneminde Galatasaray'da ayrıca 7 kez Süper Lig, 5 kez Türkiye Kupası, 1 kez de TFF Süper Kupa'da şampiyonluk yaşadı.

Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde daha sonra İtalya'nın Inter takımının yanı sıra Beşiktaş ve o dönemki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da forma giydi.

Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlüğe geçiş yapan Okan Buruk, Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'i çalıştırdı.

Okan Buruk, teknik direktör olarak Medipol Başakşehir ile 2019-2020 sezonunda Süper Lig, Akhisar Belediyespor ile de 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli atıcıların hedefi Paris'te olimpiyat madalyası22 Haziran 2022 Çarşamba 12:54
  • Fenerbahçe Beko'da Floyd ile yollar ayrıldı22 Haziran 2022 Çarşamba 12:37
  • Türk hentbolunun yıldızları, milli takımda başarıya odaklandı22 Haziran 2022 Çarşamba 11:53
  • Atletizmde yılın geri kalanı dolu dolu geçecek22 Haziran 2022 Çarşamba 11:46
  • Milli kick boksçu, özel izinle Türkiye Şampiyonası'na katıldı22 Haziran 2022 Çarşamba 11:41
  • Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent ile yollar ayrıldı22 Haziran 2022 Çarşamba 10:20
  • Okan Buruk, İstanbul'a geldi22 Haziran 2022 Çarşamba 10:20
  • Burak Yılmaz, Fortuna Sittard ile anlaştı22 Haziran 2022 Çarşamba 10:14
  • Modern pentatlon finalleri başladı22 Haziran 2022 Çarşamba 00:01
  • Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu!21 Haziran 2022 Salı 16:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti